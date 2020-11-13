До конца ноября в Орле ограничат движение на нескольких улицах

До конца ноября в Орле будет ограничено движение по нескольким улицам Фото: Ольга СУПОНЕВА

На дорогах Орла до конца ноября будет ограничено движение по нескольким улицам. Неудобства автолюбителям придется потерпеть из-за демонтажа пешеходных ограждений.

Онраничат движение транспорта по следующим адресам: пересечение Карачевского шоссе и улицы Гоголя, улица Дарвина в районе дома №3, улица Новикова в районе дома №35, пересечение Московской улицы и Трамвайного переулка, перекресток Комсомольской улицы и Воскресенского переулка, а также заборы будут демонтировать на Черкасской, в районе 38-й школы.

Как пояснили "КП" в пресс-службе администрации Орла, работы продлятся до 29 ноября. До этого времени водителям стоит быть особенно внимательными при проезде указанных участков.