В Ливнах при столкновении иномарки с попутной «Ладой» пострадала девушка. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В четверг, 12 ноября, в Ливнах произошло ДТП, в котором пострадала 29-летняя девушка. На улице Карла Маркса столкнулись «Ниссан» и «Лада Гранта».

Авария случилась в 12:15 часов дня. 24-летний водитель иномарки следовал в сторону улицы Свердлова, но забыл о соблюдении дистанции между машинами и в итоге «подтолкнул» едущую впереди отечественную легковушку.

- В результате столкновения пассажирка автомобиля «Лада Гранта» получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.