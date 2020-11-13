В Орловской области двое селян отправятся под суд за убийство знакомого

Наказание для убийцы и его пособника установит суд Фото: Архив "КП"

Двое жителей Орловской области отправятся под суд за убийство знакомого. Один из обвиняемых расправился с недругом, а второй помог избавиться от тела.

Сам кровавый инцидент произошел еще в марте. Тогда 46-летний мужчина в своем дворе расправился с 43-летним односельчанином: множественные удары не оставили второму шансов на выживание. Затем нападавший решил замести следы, а помогал ему в этом его товарищ. Тело жертвы они вывезли в лесополосу, где и закопали. Однако оперативникам удалось поймать преступников.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Покровского района. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в совершении убийства), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие собрало достаточно доказательств чтобы передать дело в суд. Он и изберет наказание для обоих фигурантов.