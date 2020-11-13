На Московском шоссе Орла начали укладывать тротуарную плитку. Фото: пресс-служба администрации города

Поздняя осень не стала преградой для укладки новой тротуарной плитки в Орле. Накануне бригады ООО «Газ Ресурс» начали приводить в порядок участок тротуара под путепроводом на Московском шоссе.

Организация, проводила здесь работы и демонтировала старый асфальт. Однако восстанавливать покрытия не спешила, что вызвало много недовольства со стороны жителей Железнодорожного и Северного районов.

Теперь за несколько недель ремонтникам предстоит уложить здесь 2 094 кв.м тротуарной плитки и дополнительно 213 кв.м — на автобусной остановке.

- В целом на Московском шоссе уже выполнено фрезерование, обустроен выравнивающий и завершающий слои асфальта на площади 26 650 квадратных метров. Ведется замена бордюров и поребриков. В дальнейшем запланирован ремонт восьми светофоров, установка пешеходных ограждений, новых дорожных знаков, ремонт четырех лестничных сходов и нанесение разметки, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.