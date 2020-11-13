В Железнодорожном районе Орла временно остались без воды почти 800 человек Фото: Архив "КП"

Ряд домов в Железнодорожном районе Орла остались без холодной воды. Сегодня, 13 ноября, в одиннадцать часов утра бригада «Орелводоканала» приступила к ремонту трубопровода диаметром 150 мм на участке в районе дома №9 по Паровозной улице.

Без холодного водоснабжения в настоящее время остаются около 792 человек, проживающих на улицах Паровозной (дома № 7, 9 и 11), Лазо (дома № 20 и 22) и Электровозной (дома № 4, 5 и 7).

- На месте работает бригада МПП ВКХ «Орелводоканал» в составе 9 человек и 3 единиц техники. Ремонт планируется завершить к шести часам вечера 13 ноября, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.