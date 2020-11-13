В Орле вновь заговорили о реорганизации муниципальных предприятий. Фото: пресс-служба горсовета

В четверг, 12 ноября, в Орле прошли на публичных слушаниях горсовета по итогам бюджета 2019 года. В центре внимания оказались многомиллионные долги. Дефицит городской казны за этот период составил 86,7 млн рублей.

Одной из основных статей расходов стали муниципальные предприятия, которые никак не могут выйти из убыточного состояния. В прошлом году им выделили 105 миллионов рублей, однако ситуацию это кардинально не изменило.

- Помогать предприятиям нужно, но в тоже время практика показывает, что дополнительная поддержка из бюджета снижает их заинтересованность в результатах своей финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому необходимо уже в 2021 году начать работу по реорганизации ряда МУПов, - заявил председатель бюджетного комитета Тимур Нерушев.

Напомним, ранее о необходимости реогранизации и сокращения неэффективных муниципальных предприятий заявлял мэр Юрий Парахин.