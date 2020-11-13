В Орловской области задержали серийного похитителя аккумуляторов с большегрузов Фото: Архив "КП"

В Орловской области попался на воровстве 25-летний мужчина. Его целью были аккумуляторы с большегрузных автомобилей. С начала года он успел поживиться добычей с трех машин – с двух «МАЗов» и одного « Камаза».

Свои вылазки молодой человек утроил во Мценском районе в феврале и ноябре. Причем всегда действовал в дневное время. Ворованные аккумуляторы он продавал. Общая стоимость похищенных комплектующих немаленькая - 75 тысяч рублей.

- В настоящее время расследуются три уголовных дела о кражах по статье 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.