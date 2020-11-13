На орловца, напавшего на девятилетнюю школьнику, возбудили еще одно дело Фото: Архив "КП"

Накануне Орловскую область взбудоражила новость – мужчина с электрошокером напал на девятилетнюю школьницу, пешком возвращавшуюся после занятий домой. Он несколько раз ударил ее током, но девочке удалось вырваться и сбежать.

ЧП произошло еще в начале октября в селе Казарь Залегощенского района, где из-за разбитой грунтовой дороги не ходит школьный автобус. К счастью, девочка отделалась несколькими синяками, но до сих пор испытывает сильный испуг.

Мужчину уже задержали. Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, он страдает психическим заболеванием. В настоящее время решается вопрос о взятии его под стражу.

Изначально на него было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль). Однако по требованию прокуратуры также возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Преступления по ней относятся к средней тяжести.

- По инициативе прокурора следователем заявлено в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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