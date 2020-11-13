В Орле женщина попала под «ВАЗ» на Колхозной улице

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В четверг, 12 ноября, в Заводском районе Орла в аварии пострадала 38-летняя женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда перед ней оказался «ВАЗ-21061».

Инцидент произошел в девять часов утра недалеко от дома №82 по Колхозной улице. 74-летний водитель отечественной легковушки направлялся на Васильевскую улицу и не успел затормозить, когда на нерегулируемом пешеходном переходе появился человек.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Она госпитализирована в отделение травматологии, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.