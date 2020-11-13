В Орловской области готовятся к реформе общественного транспорта Фото: Архив "КП"

Накануне, 12 ноября, губернатор Орловской области встретился с запредом Государственной корпорации развития Олегом Говоруном. В центре внимания – реформа пассажирских перевозок в нашем регионе.

По итогам встречи было принято решение совместно с ВЭБ.РФ начать подготовку к комплексной модернизации.

- Речь идет о повышении качества транспортного планирования, обновлении подвижного состава и создании единого оператора на основе комплексной цифровой платформы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.