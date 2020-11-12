В Орле огонь уничтожил дачный дом

В Орле пожар уничтожил дачный дом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле полыхал пожар в дачном товариществе. Огонь уничтожил один из домов.

Происшествие случилось накануне, в среду 11 ноября. В пожарную службу очевидцы позвонили около четырех часов, спасатели прибыли на место. Оказалось, полыхал дом в СНТ "Непрец", в районе Лужков.

- В результате пожара дача выгорела изнутри на площади 30 квадратных метров. Причина пожара и размер ущербу устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В пожаре обошлось без пострадавших и жертв. Всего же за прошедшие сутки у орловских спасателей было 10 вызовов на различные происшествия.