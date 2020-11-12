В Орловской области более 1700 водителей остались без прав из-за долгов Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают бороться с должниками. Одним из самых результативных методов взыскания задолженности стало приостановление действия водительского удостоверения.

В 2020 году судебные приставы 1750 водителей стали пешеходами, из них более тысячи – должники по алименты. В итоге они вернули более 16,5 миллионов рублей.

- Граждане ошибочно полагают, что стать пешеходами могут только неплательщики алиментов. Однако должники, не исполняющие требования по возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлениями, не оплачивающие административные штрафы, также могут быть ограничены в праве на управление транспортным средством, - поясняет пресс-служба УФССП России по Орловской области.