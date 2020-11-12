На орловца возбудили дело за нападение на полицейского

На орловца возбудили дело за нападение в Мценске на полицейского Фото: Архив "КП"

Дебош в общежитии в селе Отрадинское Мценского района довел орловца до уголовного дела. 27-летний мужчина напал на полицейского, который пытался его утихомирить.

Инцидент произошел в августе 2020 года. По данным следствия, во время произошедшего инцидента молодой человек был пьян.

- Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.