Коронавирус в Орловской области: сумма штрафов превысила 2 миллиона рублей

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области сумма штрафов за нарушение санитарных требований в период пандемии превысила 2 миллиона рублей. Поверки проходят как в отношении обычных людей, так и в отношении предприятий и организаций.

О штрафах рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Так, за прошлую неделю была проинспектирована 231 организация - с полицией и ОМОНом, при этом в 74 из них выявлены нарушения. Это практически треть от общего числа проверенных объектов.

- Нарушения выявлены на предприятиях торговли, предприятиях, оказывающих услуги по перевозке, торгово-развлекательных центрах, предприятиях общественного питания, парикмахерских, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Александра Румянцева.