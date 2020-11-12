Орловские пивные бары хотят убрать от детских площадок и школ

В скором времени на заседании профильного комитета горсовета Орла обсудят извечную проблему – круглосуточные пивные магазины возле детских площадок и школ. Расстояния между ними хотят увеличить.

С таким предложением выступил депутат горсовета Тимур Нерушев. Он пояснил, что жители округа неоднократно обращались к нему с жалобами на соседство с алкомаркетами, а вернее на их посетителей. Речь, в частности, идет о пивном магазине рядом со школой № 28 на Комсомольской улице.

- От такого соседства страдают жители окрестных домов. Зачастую, очевидцами безобразий становятся дети. Зачастую в таких заведениях нет общественных туалетов, звучит нецензурная брань, да и драки тоже нередки, - пояснил депутат.

Тимур Нерушев выступил за то, чтобы увеличить дистанцию от алкомаркетов до детских и образовательных объектов с 20 до 150 метров.

Пройдет ли эта инициатива или нет, покажет ближайшее заседание комитета горсовета.