Глава Ливен получил представление от прокурора за небезопасную спортплощадку

Глава города Ливны Орловской области получил представление от прокурора за небезопасную спортплощадку. Причиной тому стало близкое расположение ее к проезжей части и при этом отсутствие хотя бы пешеходного перехода.

Речь идет о спортивной и игровой площадке в парке "Славянский сад" районного центра. Чаще всего на площадку приходят заниматься и играть дети и подростки. Проходящая рядом дорога создавала угрозу для их безопасности.

- В нарушение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения администрацией Ливны безопасность дорожного движения на данном участке проезжей части автомобильной дороги не была обеспечена, отсутствовал пешеходный переход и искусственные неровности, предназначенные для принудительного снижения скорости водителями, - рассказали о сложившейся ситуации "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

После замечания прокуратуры и внесенного представление в адрес главы горадминистрации, нарушения устранили.