Мэрия Орла: ситуация с общественным транспортом в Лужках нормализуется Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают обсуждать ситуацию с движением общественного транспорта в вечернее время. Острая ситуация с ним сложилась в удаленных от центра районах, в частности в микрорайоне «Лужки».

После рейда общественников и многочисленных жалоб, мэрия Орла проверила данные ГЛОНАСС. Оказалось, после семи часов вечера в рейс вышли только 6 из 36 машин, а после восьми – три.

В итоге, перевозчики, обслуживающие маршруты №1, №22 и №59, получили устное предупреждение. После этого сотрудники мэрии вновь проверили соблюдение интервалов. Маршрут №22 начал работать по расписанию. Последний автобус пришел на остановку станция «Лужки» в 21:27.

С автобусами №1 и №59 ситуация оказалась сложнее. После 19:00 они так и не дошли до конечной остановки.

- В связи с этим вопиющим нарушением муниципального контракта перевозчика была направлена претензия и выписан штраф. Сегодняшняя выездная вечерняя проверка определит, останется ли перевозчик на обслуживании микрорайона или попадет в список недобросовестных подрядчиков, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.