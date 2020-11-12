Орловчанка прописала у себя семью иностранцев и попала под статью Фото: Архив "КП"

В Орле 48-летней жительнице Северного района грозит наказание за фиктивную прописку. Женщина поставила на миграционный учет трех человек, семью иностранцев, которая не планировала на самом деле жить у нее дома.

Об этом узнали сотрудники полиции. Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

- Данное противоправное деяние наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы до трех лет. В настоящее время ведется дознание, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.