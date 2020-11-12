Коронавирус в Орловской области: на помощь медикам Кромской ЦРБ отправят терапевта из облцентра

В Орле обсудили ситуацию в Кромской ЦРБ. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области продолжают обсуждать ситуацию в медицине. То, что организации здравоохранения работают на пределе возможного. Становится очевидным.

Сегодня, 12 ноября, заместитель руководителя регионального Департамента здравоохранения Владимир Николаев рассказал, как дело обстоит в Кромской ЦРБ, где неделю назад открылся ковидный стационар на 140 мест. Было отмечено, что это вызвала противоречивые мнения у жителей, однако на работу поликлиники это не повлияло.

Полностью под «красную зону» переоборудованы второй и планируется четвертый этажи больницы.

- В перепрофилированном стационаре ранее принимали по нескольким направлениям: терапия, хирургия, неврология. Сейчас экстренные случаи по этим диагнозам в круглосуточном режиме маршрутизируются в соответствующие медучреждения Орла. Это областные больницы и для взрослых пациентов, и для детей, - пояснил Владимир Николаев.

В ближайшие дни в Кромскую ЦРБ должны направить еще одного терапевта из Орла. Медицинскую помощь пациентам с COVID – 19 здесь также оказывают врачи из облцентра и Курска.