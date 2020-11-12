Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 12 ноября 2020 Фото: Архив "КП"

В Орловской области количество заразившихся коронавирусом жителей достигло 13 тысяч 548 человек, за сутки статистика пополнилась еще 133 случаями заражения. Региональный оперативный штаб представил обновленную карту распространения COVID-19 по области на 12 ноября 2020 года.

За сутки заболевание выявили у 31 жителя Орла, 20 человек в Орловском районе, 16 – в Ливнах, 10 – в Малоархангельском районе, 8 – в Новодеревеньковском районе, 7 – в Троснянском районе, по 5– в Хотынецком, Залегощенском, Краснозоренском, Колпнянском и Свердловском районах, 4 – в Ливенском районе, по 3 – в Покровском, Знаменском и Верховском районах, по 1 –в Мценском, Корсаковском и Сосковском районах.

В целом за весь период пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 6954 жителя Орла, 1533 человека заболели в Орловском районе, 767 – в городе Мценске и Мценском районе, 723 – в Ливнах, 361 – в Урицком районе, 348 − в Ливенском районе, 319 – в Болховском районе, 293 – в Дмитровском районе, 210 – в Новодеревеньковском районе, 202 – в Хотынецком районе, 196 – в Свердловском районе, 186 – в Малоархангельском районе, 169 – в Покровском районе, 153 – в Залегощенском районе, 149 – в Колпнянском районе, 145 – в Кромском районе и 127 − в Верховском районе.

Приблизился к отметке в сотню заболевших Должанский район. Здесь за весь период пандемии заразились коронавирусом 99 человек.

Менее сотни случаев заболевания по-прежнему в следующих районах: 98 – в Шаблыкинском районе, 96 – в Глазуновском районе, 92 – в Новосильском районе, 87 – в Знаменском районе, 80 – в Троснянском районе, 74 – Сосковском районах, 58 − в Краснозоренском районе и 29 – в Корсаковском районе.