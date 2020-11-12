Покупка игр для приставки довела орловца до уголовного дела

В Орловской области покупка игр для игровой консоли довела местного мужчину до уголовного дела. Дело в том, что свое увлечение орловец оплачивал с чужого счета.

Все произошло в городе Ливны. В местный отдел полиции пришел мужчина и рассказал, что потерял банковскую карту. А в последствии ему стали приходить оповещения о списании средств. Всего со счета пропало 12 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража" и взялись за розыск любителя чужих денег. Вскоре им удалось его найти.

Как оказалось, карту нашел 33-летний ливенец на улице. Он забрал ее и не смог удержаться от покупок нахаляву: оплатил несколько игр для своей приставки. Так житель райцентра и стал фигурантом уголовного дела.

- В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечений в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина признал свою вину и выразил намерение возместить потерпевшему причиненный ущерб, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.