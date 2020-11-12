В Орловской области вновь открылся для посещения Хотынецкий природный парк

Фото: Хотынецкий природный парк

В Орловской области вновь открыт для посещения зоовольерный комплекс Хотынецкого природного парка. Одна из самых популярных туристических достопримечательностей региона была закрыта из-за коронавируса с 4 ноября.

Сотрудники парка пояснили, что эта мера была вынужденной в связи с эпидемиологической обстановкой в области.

Сегодня, 12 ноября, зоовольерный комплекс вновь начинает прием гостей. Работает он с 9:00 до 17:00 ежедневно.

СПРАВКА «КП»

Зоовольерный комплекс Хотынецкого природного парка был создан 17 ноября 1997 года. Он расположен на территории поселка Жудерский Хотынецкого района.

Здесь можно увидеть более 40 видов животных и птиц, из которых три занесены в Красную книгу России и один в Красную книгу Орловской области. Среди обитателей парка олени, зубры, медведи, рыси и даже верблюды и страусы.