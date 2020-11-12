Осужденные орловских колоний написали иконы и картины православной тематики

На конкурс осужденные представили 12 художественных работ. Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орловской области осужденные колоний стали участниками конкурса православной живописи "Явление". Мужчины и женщины, отбывающие установленные судом сроки лишения свободы, написали иконы и картины.

Главной тематикой конкурса в этом году стала жизнь князя и святого Александра Невского. Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В этом году конкурс посвятили 800-летию со дня рождения князя и святого Александра Невского и исторической памяти народа. Проводился он в нескольких номинациях. Осужденные из 6 исправительных учреждений представили на суд жюри 12 художественных работ. Использовался при создании картин разный материал - холст, бумага, дерево.

Работы победителей будут направлены на всероссийский этап конкурса ФСИН. Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

- В номинации "Православный исторический портрет и православный образ нашего современника" первое место у работы "Старец Илий" осужденной Т. из ИК-6, в номинации "Религия в жизни осужденных" первое место заняла работа "Страсти Христовы" осужденного Б. из ИК-5, и по основной тематике конкурса заняла первое место работа осужденной Т. из ИК-6, - рассказали об итогах творческого конкурса в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Старец Илий. Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

Работы победителей теперь предстанут перед жюри всероссийского этапа конкурса.