Несколько домов в Железнодорожном районе Орла временно останутся без света

Несколько домов в Орле временно останутся без света 12 ноября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 12 ноября, в Железнодорожном районе Орла пройдет плановое отключение электричества. Коснется оно одного многоквартирного дома, ТЦ и частного сектора.

По информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», с 9 до 12 часов будет отключено электроснабжение в доме №9 по улице Фомина и ТЦ «Радуга». Затем, с двух часов дня до пяти вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Елецкой (дома № 37-76), Полевой (1-68), Волжской (15-240 и Радищева (3-12).