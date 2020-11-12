Орловский губернатор уехал в Москву искать лекарства для региона

Андрей Клычков проводит в Москве рабочие встречи с представителями фармкомпаний Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава Орловщины Андрей Клычков на два дня покинул область. Глава региона уехал в рабочую командировку в столицу, в центре внимания которой – противодействие коронавирусу.

О том, как проходит поездка, губернатор рассказал в своем аккаунте в инстаграме.

- Запланированы переговоры с руководителями крупнейших фармацевтических компаний. Первоочередная задача – обеспечить прямые поставки в регион лекарственных препаратов, как в государственную, так и частную аптечную сеть. Держу эту ситуацию на личном контроле, - написал Андрей Клычков.

Губернатор рассказал, что накануне в аптеки уже начали поступать лекарства: антибиотики и противовирусные средства, которые сейчас в регионе в дефиците.

Сегодня Клычков проведет еще несколько встреч с представителями фармкомпаний.