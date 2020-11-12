Под Орлом "Лексус" врезался в трактор и "Ладу"

В аварии пострадал водитель "Лады" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло на орловской дороге. В аварии с участием "Лексуса", трактора и "Лады" есть пострадавший.

38-летний водитель на "Лексусе" ехал по дороге "Орел-Тамбов" днем в среду, 11 ноября. Иномарка двигалась в сторону города Ливны, впереди ехал трактор. Мужчина не смог его объехать, боковой интервал оказался не безопасен. "Лексус" врезался в трактор, от удара автомобиль выбросило на встречку, а в этот момент здесь ехала отечественная легковушка "Лада Калина". Иномарка протаранила ее.

- В результате ДТП водитель автомобиля Лада получил травмы, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За сутки в общей сложности на дорогах Орловской области госавтоинспекторы зарегистрировали 7 ДТП, в 2 их них пострадали люди.