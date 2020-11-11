Коронавирус в Орле: продавщицу оштрафовали за торговлю колбасой и молоком без маски

За нарушение масочного режима женщине пришлось заплатить штраф Фото: Архив "КП"

В Орле продавщицу продуктов оштрафовали за торговлю без маски. Женщина нарушила режим ограничений, связанный с распространением COVID-19 в регионе.

Без средства защиты дыхания орловчанку застали проверяющие еще в июне месяце. На рынке "Развитие" она продавала колбасу и молочку. Был составлен протокол о нарушении правил поведения во время действия режима повышенной готовности, а через какое-то время состоялся суд.

- В целях предупреждения совершения новых правонарушений суд признал виновной жительницу города Орла в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, - сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла.

Отметим, что масочный режим и сейчас продолжает действовать на территории Орловской области. Его нарушителем грозят штрафы.

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