Орловец пошел сдавать металлолом и стащил у приемщика телефон Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла посетитель обворовал сотрудника пункта по приему металла. Гость, принес на продажу металлолом, а с собой захватил чужой телефон.

Владелец гаджета оставил его в своем кабинете и опрометчиво не закрыл дверь. Этим и воспользовался 30-летний орловец. Пока никто не видит, он забрал телефон, а вскоре продал. Стоимость мобильника составляла 12 тысяч рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.