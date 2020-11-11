В Орловской области планируют сократить дефицит кадров в медицине Фото: Архив "КП"

Во вторник, 10 ноября, в Орле состоялось заседание облсовете. Один из главных вопросом – проблемы кадрового дефицита в медицинских организациях. В этом году в период пандемии эта тема зазвучала особенно остро.

О том, как Департамент здравоохранения Орловской области планирует привлекать к работе новых специалистов, рассказал глава ведомства Иван Залогин. По его словам решение проблем с нехваткой врачей и медработников среднего звена в больницах – одно из приоритетных направлений облзрава.

- Для устранения кадрового дефицита Департамент ежегодно формирует заявки на целевой прием по программам специалитета и ординатуры за счет средств федерального бюджета. В 2020 году в медицинские вузы были направлены 102 абитуриента, а для прохождения обучения по программам ординатуры — 46 специалистов, - пояснил Иван Залогин.

Вспомнил руководитель облзрава и о программах «Земский фельдшер» и «Земский доктор», предусматривающих компенсационные выплаты медработникам. По словам Ивана Залогина, в них приняли участие 182 врача и 50 фельдшеров.

К слову, на выручку орловским медикам в этом году приехали ординаторы из Курска.