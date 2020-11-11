В октябре в Орловской области подросли цены на бензин

В октябре цены на бензин в Орловской области не значительно, но подросли Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в октябре подросли цены на бензин. Данные о динамике цен на моторное топливо представил Орелстат.

Согласно данным статистов, если в сентябре за литр бензина марки АИ-92 автолюбителям пришлось отдавать в среднем 43 рубля 25 копеек, то в октябре средняя цена составила уже 43 рубля 38 копеек. Бензин марки АИ-95 тоже подорожал: в сентябре месяце средняя потребительская цена значилась на уровне 47 рублей 04 копейки, а октябре - 47 рублей 13 копеек. Месячное подорожание составило 0,3%.

Цены на газ и дизель в октябре остались такими же, какими были месяцем ранее. А именно: газ 25 рублей 29 копеек, дизельное топливо 46 рублей 56 копеек.

- Цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с октябрем 2019-го повысились на 3,2 %, - сообщает Орелстат.