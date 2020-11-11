В Орловской области взяли под стражу подозреваемого в убийстве пожилого мужчины

В Орловской области под стражу заключен житель Тросняского района, подозреваемый в убийстве пожилого односельчанина. Задержан по подозрению в тяжком преступлении 49-летний мужчина был на днях.

Трагедия произошла в понедельник, 9 ноября. Как установили следователи, у подозреваемого внезапно возникли личные неприязненные отношения к 65-летнему односельчанину и тогда он схватился за нож. Ставший жертвой мужчина скончался от ранение по дороге в больницу, следователи и оперативники быстро вычислили предполагаемого преступника. Дожидаться суда он будет в СИЗО

- Суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителя Троснянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас продолжается расследование.