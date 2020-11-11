Жителей Орла напугали пакет и сумка

В Орле бдительные горожане дважды вызвали спасателей, испугавшись подозрительных предметов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле бдительные горожане дважды вызвали спасателей, испугавшись подозрительных предметов. У орловцев вызвали опасения брошенный пакет и сумка.

Один случай произошел накануне вечером, 10 ноября, в Советском районе города. Здесь в магазине на Октябрьской улице внимание привлек бесхозный пакет. Решено было позвонить в МЧС. К счастью, взрывного устройства внутри не оказалось.

А еще один подобный случай произошел в ночь с 10 на 11 ноября. Очевидцы позвонили в службу спасения во втором часу ночи.

- На улице Комсомольской в подъезде одного из домов была обнаружена бесхозная сумка. После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.