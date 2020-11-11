В Орле ловят водителей-нарушителей на железнодорожных переездах

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле оштрафовали 655 водителей, нарушивших правила при переезде железной дороги. Такое количество нарушителей поймали полицейские за прошедшие месяцы 2020-го года, рейды продолжаются.

Тем, кто пренебрегает правилами дорожного движения, грозит наказание рублем. По закону, составляет административный штраф 1000 рублей. Также может быть применена и другая мера наказание: лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. А если нарушитель не усвоил урока и попался повторно, то без водительского удостоверения ему придется провести уже год.

- Комплексное мероприятие "Внимание переезд!" организовано совместно с представителями крупнейшего перевозчика российской сети железных дорог. В рамках акции участники проводят целевые рейды по выявлению водителей, которые нарушают правила проезда путей. Также они проверяют эксплуатационное состояние переездов и подходов к ним с применением специальных технических средств измерений, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.