Бюджет Орловской области на 2021 год обсудили в региональном парламенте

Фото: пресс-служба орловского Облсовета

В Орле на заседании областного Совета обсудили бюджет региона на 2021 год. Общий объем доходов и расходов в 202-м планируется в размере 38 миллиардов 559 миллионов рублей.

Как было отмечено в ходе заседания, около 20,8 миллиарда рублей составят в следующем году налоговые и неналоговые доходы. Большая часть средств, традиционно, пойдет на социально-культурную сферу: около 65% от общего объема расходов или в размере 24 миллиардов 925 миллионов рублей.

Больше 9,2 миллиарда рубле, опять же по планам, направят на развитие инфраструктуры и продовольственной безопасности, а именно на поддержку сельского и дорожного хозяйства. Еще порядка 5 миллиардов пойдет на финансирование нацпроектов.

- Большая часть средств будет направлена на проекты: "Демография" (1 млрд 801,7 млн рублей); "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (1 млрд 61,6 млн рублей); "Образование" (761,3млн рублей); "Здравоохранение" (519,6 млн рублей), - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского облсовета.