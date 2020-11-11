Орловские депутаты одобрили штрафы за складирование листьев и веток Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вскоре в Орловской области могут запретить даже временно складировать опавшие листья и ветки деревьев вне мусорных площадок. Во вторник, 10 ноября, на заседании облсовета депутаты единогласно в первом чтении поддержали поправки в региональный закон «Об ответственности за административные правонарушения».

Согласно законопроекту, за сброс, складирование и временное хранение остатков растительности и за непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок будут штрафовать. Так, для простого жителя кучка мусора на территории общего пользования может обойтись от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей и для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.

Если предупреждение и первый штраф не поможет и человек или организация вновь устроит растительную свалку, то сумма штрафа для них вырастет: для гражданина он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей и для юридических лиц от 70 до 100 тысяч рублей.

- Теперь данный законопроект ожидает рассмотрение на очередном заседании парламента во втором чтении, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского облсовета.