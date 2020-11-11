В «Зеленый день» от Сбербанка можно оформить кредит по сниженной ставке

В честь дня рождения Сбера, 11 и 12 ноября, можно оформить потребительский кредит по сниженной на 2% ставке. Такая возможность есть у всех заемщиков, которые оформят во время акции «Зеленый день» заявку на займ от 300 тысяч рублей.

Еще одно условие: в течение полугода необходимо вносить платежи по графику, то есть без просрочек и досрочного погашения. Тогда процентная ставка снизится автоматически через 6 месяцев. Минимальная ставка после снижения - 9,9%. Это рекордно выгодное предложение в истории Сбера.

Также в рамках «Зеленого дня» будут снижены ставки на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка 10,9% будет фиксированной и доступна на суммы от 1 млн рублей.

Подробности данной акции и другие интересные предложения вы можете найти на официальном сайте ПАО Сбербанк. «Зеленый день» проходит уже в третий раз. В 2020 году уникальные предложения подготовили не только компании экосистемы Сбера, но и более 170 федеральных и региональных партнеров банка. О наиболее выгодных предложениях мы уже рассказывали.