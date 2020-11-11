В Орле хотят продать здание типографии «Труд». Фото: пресс-служба орловского облсовета

Во вторник, 10 ноября, на заседании облсовета вновь встал вопрос о продаже муниципальной собственности. В частности, речь зашла об акциях типографии «Труд».

Дела здесь уже давно идут неважно. По словам депутата облсовета Валентины Остроушко, точка невозврата пройдена, от услуг типографии отказались даже районные газеты и областная «Орловская правда». В итоге, организация несет убытки.

Теперь главная забота – не продать здание типографии, расположенное в самом центре города, дешево. Ситуацию с его оценкой и рыночной стоимость будет контролировать прокуратура.

- Региональный парламент должен четко понимать, насколько оценка здания типографии соответствует действительности. Нельзя допустить продажу типографии «Труд» за бесценок, - пояснил Леонид Музалевский, Председатель орловского облсовета.