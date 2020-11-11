В Орловской области с продажи сняли почти сорок килограмм рыбы Фото: Архив "КП"

В Орловской области с реализации сняли 37 кг рыбных деликатесов. Торговля проходила в Ливнах прямо в здании центра молодежи «Лидер». Правда на рыбу с Камчатки организаторы выставки-продажи так и не смогли найти нужных документов.

Нарушения в правилах торговли и хранения продуктов установили сотрудники регионального Россельхознадзора в начале ноября. Согласно данным информационных систем «Цербер» и «Меркурий», место торговли не было зарегистрировано, а на товар не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, на копченой и вяленой рыбе не оказалось ни маркировки, ни даты выработки, ни информации о сроках и условиях хранения.

- Фактически данная продукция является обезличенной. По факту выявленных нарушений требований технических регламентов ЕАЭС в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технических регламентов). Небезопасная продукция в количестве 37 кг снята с реализации, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.