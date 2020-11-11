Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 11 ноября 2020

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 11 ноября Фото: Архив "КП"

В Орловской области количество заразившихся коронавирусом жителей достигло 13 тысяч 415 человек, за сутки статистика пополнилась еще 135 заболевшими. Региональный оперативный штаб представил обновленную карту распространения COVID-19 по области на 11 ноября 2020 года.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 84 жителей Орла, 10 - человек в Орловском районе, 9 – в Дмитровском районе, 4 – в Краснозоренском районе, по 5 – в Мценском и Шаблыкинском районах, по 3 – в Свердловском и Сосковском районах, по 2 –в Новодеревеньковском, Залегощенском, Верховском и Покровском районах, по 1 –в Ливнах, в Хотынецком, Глазуновском и Должанском районах.

В целом за весь период пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 6923 жителей Орла, 1513 зараженных – в Орловском районе, 766 – в городе Мценске и Мценском районе, 707 – в Ливнах, 361 – в Урицком районе, 344 − в Ливенском районе, 319 – в Болховском районе, 293 – в Дмитровском районе, 202 – в Новодеревеньковском районе, 197 – в Хотынецком районе, 191 – в Свердловском районе, 176 – в Малоархангельском районе, 166 – в Покровском районе, 148 – в Залегощенском районе, 145 – в Кромском районе, 144 – в Колпнянском районе и 124 − в Верховском районе.

В регионе осталось только девять районов, где общее число заболевших менее сотни: 99 заразились в Должанском районе, 98 – в Шаблыкинском районе, 96 – в Глазуновском районе, 92 – в Новосильском районе, 84 – в Знаменском районе, по 73 – в Троснянском и Сосковском районах, 53 − в Краснозоренском районе и 28 – в Корсаковском районе.