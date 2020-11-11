В Орле открылась фотовыставка, посвященная архитектуре старого города
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В минувшие выходные, 7 ноября, в Орле открылась выставка фоторабот участников и победителей городского конкурса «Сохранение памятников архитектуры города Орла в фотографиях». На снимках не только всем известные достопримечательности, но и старинные улочки, в которые редко, кто заглядывает.
Проект активно поддержала орловская молодежь
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Напомним, фотоконкурс проходил в облцентре в течение месяца. Его участниками стали как профессиональные фотографы, так и просто любители городских пейзажей, неравнодушные к истории города. Они представили свои работы в номинациях «Городские панорамы», «Памятники гражданской архитектуры» и «Памятники культовой архитектуры».
Выставка продлится до 22 ноября, затем любителей и знакотов истории Орла ждет презентация фотоальбома
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Со временем многие объекты культурного наследия и памятники деревянного зодчества разрушаются. Поэтому мы решили, что зафиксировав их на фотоснимках, мы сможем передать их последующим поколения. Надеемся, это поможет в будущем в их восстановлении при реставрации. Кроме того, наш проект призван помочь в развитии туризма в Орле. Он ляжет в основу туристического путеводителя, - пояснил Станислав Абакумов, председатель Орловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Как пояснил, Станислав Николаевич, проект удалось реализовать благодаря гранту Российского фонда культуры. В ближайшее время будет издана книга-фотоальбом, в которую войдут не только работы победителей конкурса, но и участников движения «Волонтеры культуры».
Победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
КОГДА? ГДЕ?
С 7 по 22 ноября
город Орел, улица Ленина, дом №1
Арт-пространство «Культурист» (здание типографии «Труд», вход со стороны Тургеневского моста, цокольный этаж).