В 2020 году временную работу нашли почти 900 орловских школьников

В Орловской области 2020 год оказался непростым для тех, кто ищет работу. По официальным данным, в регионе увеличилось число безработных. Однако несмотря на это, в период каникул даже для школьников появилась возможность подзаработать.

По данным Интерактивного портала управления труда и занятости Департамента соцзащиты Орловской области, в этом году были трудоустроены 856 подростков.

Основными профессиями, по которым трудятся ребята, стали подсобный рабочий, рабочий по благоустройству населенных пунктов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, помощник на кухне и ассистент.

Напоминаем, на портале действует банк вакансий, для тех, кто ищет работу в Орловской области.