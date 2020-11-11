Видео-урок для детей: орловцам напоминают об опасности первого льда. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области столбики термометров едва переступили нулевую отметку и первые ночные заморозки только-только проявили себя, но в МЧС уже настороже. Близится опасная пора, когда любители поиграть на льду спешат опробовать его на прочность.

Такие ситуации не редкость и зачастую оканчиваются трагически. Поэтому орловские инспекторы ГИМС подготовили видеоурок для детей и взрослых и напомнили о правилах безопасности и что делать, если провалился под лед сам или как помочь оказавшемуся в полынье, а также, как определить, опасен лед или нет.

- Личные встречи и общение с детьми минимизированы из-за эпидемиологической ситуации, но профилактическая работа продолжается с использованием новых методов и Интернет пространства. Урок размещен на сайте и в социальных сетях регионального МЧС, кроме этого, будет направлен в адрес образовательных учреждений, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Посмотреть и скачать видео-урок можно здесь.