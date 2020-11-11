В Орловской области не разъехались легковушка и минитрактор

В Кромском районе не разъехались легковушка и минитрактор. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Во вторник, 10 ноября, в Кромском районе возле села Шахово не смогли разъехаться «Лада Гранда» и минитрактор с прицепом. Для одного из участников аварии, она обернулась травмами и госпитализацией в хирургическое отделение больницы.

ДТП произошло половину шестого вечера на 2 километре автодороги «М2 Крым-Выселки». 44-летний водитель отечественной легковушки врезался в двигавшееся впереди попутный минитрактор.

На месте аварии работали сотрудники 25-ой пожарно-спасательной части.

- В результате ДТП 55-летний водитель трактора получил телесные повреждения, госпитализирован в хирургическое отделение. Он не имел права управления транспортными средствами, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.