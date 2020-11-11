Экс-директор АИЖК Орловской области пойдет под суд за мошенничество Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет бывший генеральный директор акционерного общества «АИЖК Орловской области». Ему инкриминируют многомиллионные махинации при строительстве скандального медицинского центра областной клинической больницы (в народе – «титаника») и обмане дольщиков.

Из материалов уголовного дела следует, что экс-руководитель с февраля по июль 2016 года заключал с желающими приобрести жилье в новостройке договора на дома №83 по улице Панчука. В итоге без квартир, и без денег остался 61 человек. Ущерб, нанесенный им, более 54 миллионов рублей.

Еще ранее, начиная с июля 2015 года август 2016-го, директор акционерного общества заполучил из областного бюджета 136 миллионов рублей на строительство «Титаника», недостроенного до сих пор. Махинацию он провернул через подконтрольную ему организацию ООО «АСК Инжиниринг».

Однако и на этом обвинительный список не заканчивается. Руководителю инкриминируют незаконное многомиллионное приобретение и продажу недвижимости акционерного общества.

- Также он пытался за счет средств акционерного общества выкупить по заведомо завышенной стоимости неликвидное имущество, принадлежащее подконтрольной ему фирме, однако не довел свой умысел в связи с досрочным прекращением полномочий. Уголовное дело расследовалось региональным СЧ СУ УМВД России. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.