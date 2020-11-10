В уголовном деле экс-замглавы администрации Орла нашли новые эпизоды Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают расследовать уголовное дело в отношении бывшего начальника управления городского хозяйства и транспорта Романа Игнатушина. Чиновнику инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями сразу по пяти эпизодам.

Напомним, первоначально на экс-госсужащего было возбуждено уголовное дело по факту его бездействия при капитальном ремонте и переселению жильцов из аварийных домов № 15 по Кромскому шоссе, № 102 по Наугорскому шоссе, № 11 по улице Паровозной и № 88 по улице Емельяна Пугачева. В результате этого бездействия орловцы были вынуждены подвергать себя опасности, живя в домах, с обрушающимися стенами и кровлей.

Однако в ходе расследования выяснилось, что подобное положение дел сложилось благодаря чиновнику и в домах № 92 «а» по улице Латышских стрелков, № 1 по улице Брянской, № 73 по улице Черкасской и № 17 по Маслозаводскому переулку.

- По версии следствия, Игнатушин и иные должностные лица администрации города Орла с 2015 по 2017 годы не приняли мер к организации здесь своевременного капитального ремонта и расселению жильцов многоквартирных домов. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.