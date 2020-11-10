Орловец, находившийся в федеральном розыске, попался на краже Фото: Архив "КП"

В Орле на краже попался 24-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске. Рецидивиста задержали в одном из гипермаркетов на Московском шоссе в Северном районе города.

Молодой человек уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. На этот раз его подвело желание пройти с неоплаченным товаром мимо кассы. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку и через несколько минут к месту происшествия прибыл наряд Росгвардии.

- Силовики пресекли попытку кражи, установили личность задержанного и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.