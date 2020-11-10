Иван Залогин: в Орловской области сохраняется дефицит антибиотиков

Ситуацию с медикаментами в орловской области планируют улучшить к концу недели Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 ноября, пуководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин провел еженедельный онлайн-брифинг и пообщался с журналистами. В центре внимания по-прежнему ситуации с коронавирусом.

Глава регионального облздрава признал факт того, что в настоящее время есть дефицит некоторых видов антибиотиков, однако подчеркнул, что сейчас подобная ситуация наблюдается не только в Орловской области, но и в ряде других регионов.

- Сейчас антибиотики начали поступать в аптеки, но спрос пока выше предложений. Работа по наполнению аптек необходимыми препаратами будет продолжена. Ведется дополнительная работа по закупке бесплатных медикаментов для больных коронавирусом, - пояснил Иван Залогин.

По словам руководителя Департамента здравоохранения, к концу этой недели дефицит с медикаментами в регионе должен уменьшиться.