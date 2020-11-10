Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 10 ноября 2020

В Орловской области количество заразившихся коронавирусом жителей достигло 13280, за сутки статистика пополнилась еще 134 заболевшими. Региональный оперативный штаб представил обновленную карту распространения COVID-19 по области на 10 ноября 2020 года.

Больше всего заболевших выявлено в Орле - 79 человека, в Хотынецком районе – 13, в Орловском районе – 10, в Ливнах – 7, в Мценске и Мценском районе – 5, в Болховском, Свердловском и Троснянском районах – по 3, в Дмитровском, Глазуновском и Новодеревеньковском районах –по 2, в Ливенском, Шаблыкинском, Сосковском, Краснозоренском и Верховском районах – по 1.

В целом за весь период пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 6839 жителей Орла, 1503 зараженных – в Орловском районе, 761 – в городе Мценске и Мценском районе, 706 – в Ливнах, 361 – в Урицком районе, 344 − в Ливенском районе, 319 – в Болховском районе, 284 – в Дмитровском районе, 200 – в Новодеревеньковском районе, 196 – в Хотынецком районе, 188 – в Свердловском районе, 176 – в Малоархангельском районе, 164 – в Покровском районе, 146 – в Залегощенском районе, 145 – в Кромском районе, 144 – в Колпнянском районе, 122 − в Верховском районе.

В регионе осталось только девять районов, где общее число заболевших менее сотни: 98 – в Должанском районе, 95 – в Глазуновском районе, 93 – в Шаблыкинском районе, 92 – в Новосильском районе, 84 – в Знаменском районе, 73 – в Троснянском районе, 70 – в Сосковском районе, 49 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.