«Не службой единой…»: в День полиции сотрудники орловского УМВД раскрыли свои поэтические таланты

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сегодня, 10 ноября, в России профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. В канун памятной даты орловские полицейские в очередной раз доказали, что сильны не только в охране правопорядка, но и в творчестве.

В музее регионального УМВД прошла презентация сборника стихотворений «Не службой единой…». Авторы поэтических строк - действующие сотрудники полиции, члены их семей, ветераны органов внутренних дел.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Уйдя на заслуженный отдых, ветераны ОВД не утратили боевого духа, стремления к реализации нерастраченного потенциала как в активной помощи молодым стражам правопорядка, так и в раскрытии своих творческих способностей, - подчеркнула полковник внутренней службы Наталья Савосина, замначальника УРЛС УМВД и начальник Отдела по морально-психологическому обеспечению.

Коллеги поздравили своих сослуживцев с выходом сборника. Не обошлось и без чтения «нетлеточек». В завершение участники презентации выразили уверенность, что после отмены ограничений по коронавирусу, книгу представят широкой публике.