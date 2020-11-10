Вечерний рейс не удался: в Орле накажут перевозчиков, обсуживающих Лужки

В Орле накажут перевозчиков, обсуживающих Лужки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь подняли проблему с общественным транспортом в Лужках в вечернее время. Администрация города проверила данные ГЛОНАСС и выяснила – 9 ноября после семи часов вечера в рейс вышли только 6 из 36 машин, а после восьми – три.

Такой интерес к тому, как люди добираются после работы домой, возник после очередного совместного рейда ОНФ с журналистами и многочисленных жалоб местных жителей. Теперь в адрес перевозчиков, обслуживающих маршрут №1, №22 и №59 направлены претензии с требованием соблюдать график движения.

- Для улучшения качества транспортного обслуживания жителей микрорайона «Лужки» с сегодняшнего дня будут организованы ежевечерние выездные проверки. В отношении нарушителей будут применять штрафные санкции, вплоть до одностороннего расторжения муниципального контракта, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.